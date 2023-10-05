Блинкен пошутил про "русских друзей", услышав тестовый сигнал тревоги

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, когда его выступление в Техасском университете в Остине было прервано тестовым сигналом тревоги, пошутил, что это могут быть "русские друзья". Об этом сообщает РИА Новости.

В своей речи Блинкен говорил о необходимости поддержки Украины, и во время его выступления на сотовые телефоны присутствующих поступил сигнал тревоги.

"Это могут быть и русские друзья, пытающиеся прервать нас", – отреагировал госсекретарь США.

Он также заявил, что рад, что национальная энергосистема работает.

Министерство по чрезвычайным ситуациям США проводило общенациональное тестирование передачи сигнала тревоги через мобильные устройства в среду, 4 октября. В этот же день аналогичная проверка проходила в России.

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