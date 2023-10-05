00:22В мире
Блинкен пошутил про "русских друзей", услышав тестовый сигнал тревоги
Фото: depositphotos/palinchak
Госсекретарь США Энтони Блинкен, когда его выступление в Техасском университете в Остине было прервано тестовым сигналом тревоги, пошутил, что это могут быть "русские друзья". Об этом сообщает РИА Новости.
В своей речи Блинкен говорил о необходимости поддержки Украины, и во время его выступления на сотовые телефоны присутствующих поступил сигнал тревоги.
"Это могут быть и русские друзья, пытающиеся прервать нас", – отреагировал госсекретарь США.
Он также заявил, что рад, что национальная энергосистема работает.
Министерство по чрезвычайным ситуациям США проводило общенациональное тестирование передачи сигнала тревоги через мобильные устройства в среду, 4 октября. В этот же день аналогичная проверка проходила в России.
Cистему оповещения населения проверят 4 октября
Читайте также