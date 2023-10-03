03 октября, 20:53Общество
США проверят системы оповещения в один день с РФ
Фото: ТАСС/Сергей Петров
Соединенные Штаты намерены провести масштабную проверку систем оповещения населения 4 октября, тогда же, когда аналогичная проверка запланирована в России. На это обратило внимание издание Newsweek.
Как уточнило Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США, проверка начнется 4 октября примерно в 14:20 по восточному времени (22:20 по московскому времени). Мероприятие затронет системы оповещения по телевизору, радио и телефону.
Ранее стало известно, что 4 октября крупномасштабную проверку систем оповещения населения проведет Россия. Проверка пройдет во всех регионах страны. Предупреждения в этот день будут звучать по громкоговорителям, телевизорам и радио.
В марте текущего года ГУ МЧС РФ перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения из-за хакерских атак.
Cистему оповещения населения проверят 4 октября
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