США проверят системы оповещения в один день с РФ

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Соединенные Штаты намерены провести масштабную проверку систем оповещения населения 4 октября, тогда же, когда аналогичная проверка запланирована в России. На это обратило внимание издание Newsweek.

Как уточнило Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США, проверка начнется 4 октября примерно в 14:20 по восточному времени (22:20 по московскому времени). Мероприятие затронет системы оповещения по телевизору, радио и телефону.

Ранее стало известно, что 4 октября крупномасштабную проверку систем оповещения населения проведет Россия. Проверка пройдет во всех регионах страны. Предупреждения в этот день будут звучать по громкоговорителям, телевизорам и радио.

В марте текущего года ГУ МЧС РФ перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения из-за хакерских атак.



Cистему оповещения населения проверят 4 октября