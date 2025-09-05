Умерла старейший член британской королевской семьи герцогиня Кентская

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Умерла герцогиня Кентская Екатерина, старейший член британской королевской семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

"С глубокой скорбью Букингемский дворец сообщает о кончине Ее королевского Высочества герцогини Кентской. Ее Высочество мирно скончалась прошлой ночью в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи", – говорится в сообщении.

Герцогине было 92 года. Отмечается, что все члены королевской семьи с теплотой вспоминают неустанную преданность герцогини всем организациям, с которыми она была связана, ее страсть к музыке и искреннюю заботу о молодежи.