Бывшего узника Гуантанамо Мингазова могут репатриировать в Россию

09:23
Фото: ТАСС/DPA/Maren Hennemuth
Бывшего узника тюрьмы Гуантанамо, россиянина Равиля Мингазова, могут репатриировать на родину из ОАЭ. Об этом сообщает The Washington Post.
Мингазов, которого в США подозревали в участии в боевых действиях в Афганистане на стороне запрещенного в РФ террористического движения "Талибан", 15 лет содержался в Гуантанамо без предъявления обвинения. В 2017 году россиянин был передан ОАЭ, где продолжает находиться под стражей.
Информацию о возможной репатриации Мингазова распространил его адвокат Гэри Томпсон.
"Российские власти, похоже, готовятся к возвращению Мингазова", – заявил он.
В посольстве России в ОАЭ не стали комментировать эти данные.
Тюрьма на базе Гуантанамо, которая расположена на Кубе, была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Там содержатся международные террористы.
Представители ряда международных организаций, включая ОБСЕ и ООН, неоднократно призывали Белый дом закрыть учреждение, поскольку многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.
13 февраля 2021 года власти США заявили о намерении закрыть тюрьму Гуантанамо.
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