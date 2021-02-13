В США начали процесс закрытия тюрьмы Гуантанамо

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Власти США заявили о намерении закрыть тюрьму в заливе Гуантанамо, сообщает издание Washington Examiner.

Как заявила представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн, началась оценка текущего положения дел в пенитенциарном учреждении.

По ее словам, для того, чтобы закрыть тюрьму, необходимо заполнить ряд ключевых политических позиций в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность.

Тюрьма на базе Гуантанамо, которая расположена на Кубе, была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Там содержатся международные террористы.

Представители ряда международных организаций, включая ОБСЕ и ООН, призвали Белый дом немедленно закрыть учреждение.

Отмечалось, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.

В США ранее узнали о попытке повторить теракт 11 сентября. Обвинения в планировании нападения предъявили кенийцу из запрещенной в РФ террористической группировки "Аш-Шабаб".