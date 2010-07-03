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09:59

Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования

за рубежом

09:59

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Фото: ТАСС/Maren Hennemuth/DPA

Глава расположенной на Кубе американской тюрьмы Гуантанамо, контр-адмирал ВМС США Джон Ринг освобожден от должности после расследования. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, Ринга уволили, так как командование усомнилось в "его способности управлять". Как уточнила представитель Южного командования США Аманда Азубуике, контр-адмирала сместили с должности в связи с расследованием, которое началось в марте.

Врио начальника тюрьмы назначили бригадного генерала Джона Хасси, который до этого был заместителем Ринга.

США создали спецтюрьму в Гуантанамо в 2002 году. Туда помещают подозреваемых в терроризме. Отмечается, что на содержание тюрьмы Штаты ежегодно тратят 400 миллионов долларов. По данным правозащитных организаций, заключенные Гуантанамо могут подвергаться пыткам с целью получения информации, нужной американским спецслужбам.

за рубежом

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