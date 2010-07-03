Джоди Фостер сыграет с Бенедиктом Камбербэтчем в фильме о Гуантанамо

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Джоди Фостер примет участие в съемках драматического фильма "Узник 760", как сообщило издание "Газета.ру". В актерский состав киноленты также вошли Шэйлин Вудли, Тахар Рахим и Бенедикт Камбербэтч.

В основе сюжета фильма лежит история борьбы за выживание, которую описал заключенный Гуантанамо по имени Мохаммед Ульд Слахи. Мужчина провел в тюрьме более 10 лет, причем ему не предъявляли обвинение и не судили. Жизнь узника перевернули адвокат Нэнси Холландер (Джоди Фостер) и ее помощница Тери Дункан (Шэйлин Вудли).

Бенедикт Камбербэтч в "Узнике 760" сыграет роль прокурора Стюарта Коуча. Кроме того, британский актер выступит продюсером картины.

Ранее в США составили список самых популярных актеров и киноактрис страны. Возглавила рейтинг Дженнифер Энистон, наиболее известная по роли в телевизионном ситкоме "Друзья".