На швейцарском леднике обнаружили обломки пропавшего полвека назад самолета

Фото: depositphotos/lspencer

В Швейцарии в результате таяния льда обнаружили обломки самолета Piper Cherokee, который потерпел крушение на леднике Алеч 54 года назад. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции кантона Вале.

"В ходе расследования было установлено, что обломки принадлежат самолету <...> с регистрационным номером HB-OYL, который потерпел крушение на этом месте 30 июня 1968 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что об обнаружении обломков швейцарскую службу безопасности по расследованию проинформировали военно-воздушные силы страны. В ведомстве также не исключили, что из-за таяния ледников, особенно летом, изо льда могут освободиться и другие обломки судна.

Как уточняет издание 20 Minuten, изначально обломки обнаружил горный гид во время похода по леднику от Юнгфрауйоха до Конкордиахютте.

По данным местных СМИ, на борту Piper Cherokee во время его крушения в 1968 году находились главврач цюрихской больницы, его сын и учитель средней школы. Все погибли. Причиной авиакатастрофы была названа ошибка пилота.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате крушения туристического самолета на юго-востоке Франции. ЧП случилось в департаменте Изер. Воздушное судно принадлежало местному аэроклубу и совершало свой первый полет.