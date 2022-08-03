В МО Пакистана подтвердили гибель генералов при крушении вертолета на юго-западе страны

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Минобороны Пакистана подтвердило, что в результате крушения вертолета в юго-западной провинции Белуджистан погибли шесть военных, из которых двое являлись генералами, сообщает издание Express Tribune со ссылкой на министерство.
"Все находившиеся на борту вертолета шесть военных погибли. Среди них командующий 12-м корпусом пакистанской армии генерал-лейтенант Сарфраз Али и начальник Береговой охраны Пакистана генерал-майор Амджад Ханиф Сатти", – отметили в военном ведомстве страны.
Уточняется, что при проведении поисково-спасательной операции были обнаружены обломки воздушного судна. Среди предварительных причин катастрофы названы неблагоприятные погодные условия.
Накануне сообщалось, что вертолет армии Пакистана потерпел крушение в юго-западной провинции Белуджистан. ЧП произошло ночью 1 августа. На борту было шесть человек, все они считаются погибшими.
Летательный аппарат участвовал в операциях по оказанию помощи населению Белуджистана, пострадавшему от наводнений. Он потерял связь с землей вскоре после вылета с авиабазы в районе Ласбела.
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