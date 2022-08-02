Шесть человек погибли при крушении военного самолета на юго-западе Пакистана

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Вертолет армии Пакистана потерпел крушение в юго-западной провинции Белуджистан, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

ЧП произошло накануне ночью. На борту было шесть человек, все они считаются погибшими. Среди них командующий 12-м корпусом пакистанской армии генерал-лейтенант Сарфраз Али, начальник береговой охраны Пакистана бригадный генерал Амджад Ханиф Сатти и члены экипажа.

Летательный аппарат участвовал в операциях по оказанию помощи населению Белуджистана, пострадавшему от наводнений. Он потерял связь с землей вскоре после вылета с авиабазы в районе Ласбела.

Спасатели ведут поиски, которые затрудняют сложные условия гористой местности. По одной из версий ВС Пакистана, вертолет могли сбить действующие в провинции боевики так называемой Освободительной армии Белуджистана.

Обстановка в провинции остается напряженной с конца 2021 года из-за активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны.

Ранее сообщалось, что частный самолет, патрулировавший лесные пожары, совершил жесткую посадку в районе села Мукучу в Якутии. Отмечается, что на борту находились два человека – командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Никто из них не пострадал. Для выяснения обстоятельств происшествия на место была направлена группа следователей.

