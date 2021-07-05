В США сообщили о готовности использовать третьи дозы вакцин от коронавируса

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти США готовы использовать бустерные (третьи) дозы вакцин от COVID-19. Об этом сообщил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс.
Специалист пояснил, что у властей страны есть план на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств.
"Если будет принято решение, что бустерные дозы необходимы, мы готовы", – подчеркнул Зинтс в интервью телеканалу CBS.
Спикер пояснил, что решение о применении бустерной дозы вакцины может быть принято по итогам клинических исследований. В данный момент испытания продолжаются.
Ранее в Таджикистане объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 для совершеннолетних граждан. Решение принято штабом по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса.
До этого в Соединенных Штатах разрешили использовать в экстренных случаях экспериментальный препарат от коронавируса Sotrovimab. Он был изготовлен на основе моноклональных антител, имитирующих естественные антитела, которые организм вырабатывает для борьбы с инфекцией.
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