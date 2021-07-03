В Таджикистане объявили обязательную вакцинацию от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Таджикистане объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 для совершеннолетних граждан. Решение принято штабом по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщает "Ховар".
Уточняется, что сделать бесплатную прививку граждане смогут, обратившись к семейному врачу или в медучреждение по месту жительства.
Тем, кто въезжает на территорию Таджикистана из-за рубежа, штаб рекомендует тестирование на коронавирус и 10 суток в домашней изоляции, независимо от результата теста.
Также гражданам напомнили о необходимости соблюдать правила личной и общественной гигиены, социальную дистанцию и носить маски. Массовые мероприятия, свадьбы и торжества рекомендовано проводить с ограниченным количеством приглашенных.
Ранее ученые оценили опасность высокопатогенного "Лямбда"-штамма коронавируса, выявленного перуанскими генетиками в 2020 году.
На данный момент этот вариант SARS-CoV-2 зафиксирован в 26 странах мира: Аргентине, Чили, Австралии, Бразилии, Эквадоре, Германии, Испании, Великобритании, США и других.
Москвичи спешат на вакцинацию и в выходные
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