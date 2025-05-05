SCMP: в Китае умер репетитор, занимавшийся с 400 учениками

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В Китае репетитор, который занимался с 400 учениками, умер за несколько дней до своей свадьбы. Об этом сообщает RT со ссылкой на South China Morning Post.

По информации издания, мужчина скончался в офисе своей компании в Ухани. Спустя несколько часов его тело было обнаружено уборщиком. Причиной смерти стала остановка сердца.

"Молодой учитель умер в своем офисе из-за стресса, вызванного необходимостью управлять 400 учениками и чрезмерной сверхурочной работой", – говорится в публикации.

Ранее в Китае мужчина едва не умер от сердечного приступа, который получил во время выполнения домашнего задания с сыном. Мужчина помогал сыну выполнить задания для поступления в старшие классы. Сообщается, что развитие ишемической болезни сердца на фоне стресса стало причиной приступа.