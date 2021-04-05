LinkedIn отправила работников в недельный отпуск для борьбы с выгоранием

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Компания LinkedIn с 5 апреля отправила своих сотрудников в оплачиваемый недельный отпуск. Об этом сообщает CNN со ссылкой на директора по персоналу Теуилу Хэнсон.

По ее словам, в отпуск ушла большая часть из 15,9 тысячи работников. Небольшая группа продолжит поддерживать деятельность компании и отдохнет позже.

Такое решение специалисты объясняют желанием снизить стресс сотрудников после возвращения к работе. Таким образом, они не будут завалены письмами и вопросами по различным проектам от коллег, уточнила директор по персоналу.

Ранее LinkedIn ввела "дни без встреч", когда сотрудники не принимают участие в видеоконференциях в Zoom.

Накануне психолог объяснила, как преодолеть синдром эмоционального выгорания. По ее словам, этот синдром присущ людям помогающих профессий или людям, которые по долгу службы тесно взаимодействуют с окружающими.