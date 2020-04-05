В Таиланде коронавирус обнаружен у семи россиян

10:10
Фото: AP Photo/Sakchai Lalit
Коронавирус COVID-19 обнаружили у семи граждан России, которые находятся в Таиланде, сообщает РИА Новости.
Согласно общей базе данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения Таиланда, среди зараженных шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет, а также один 48-летний мужчина.
Отмечается, что четверо россиян с коронавирусом находятся в провинции Чонбури, где расположен город Паттайя, остальные – на острове Пхукет.
В то же время, одна 34-летняя женщина, находящаяся на Пхукете, зарегистрирована в базе местного министерства здравоохранения как гражданка Казахстана, а в общей базе – России.
Также по информации Минздрава провинции Чонбури, коронавирус обнаружен у 9-летнего мальчика из России, но, согласно общей базе данных, COVID-19 в этом регионе выявлен у одного 9-летнего мальчика, и он является гражданином королевства.
К настоящему времени общее число инфицированных коронавирусом в Таиланде превысило 2,1 тысячи, вылечились 674 человека, 23 умерли.
С 3 апреля в королевстве ввели комендантский час. Действовать полный запрет на выход из дома будет с 22:00 до 04:00.
Ранее власти Бангкока приняли решение о закрытии всех магазинов и уличной торговли готовой пищей в ночное время.
Также в Бангкоке закрывают все городские парки. В настоящее время на территории города уже прекратили работу вещевые рынки, торговые центры и магазины, кроме аптек, продуктовых супермаркетов и тех торговых точек, которые торгуют товарами первой необходимости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: