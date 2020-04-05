В Таиланде коронавирус обнаружен у семи россиян

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Коронавирус COVID-19 обнаружили у семи граждан России, которые находятся в Таиланде, сообщает РИА Новости.

Согласно общей базе данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения Таиланда, среди зараженных шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет, а также один 48-летний мужчина.

Отмечается, что четверо россиян с коронавирусом находятся в провинции Чонбури, где расположен город Паттайя, остальные – на острове Пхукет.

В то же время, одна 34-летняя женщина, находящаяся на Пхукете, зарегистрирована в базе местного министерства здравоохранения как гражданка Казахстана, а в общей базе – России.

Также по информации Минздрава провинции Чонбури, коронавирус обнаружен у 9-летнего мальчика из России, но, согласно общей базе данных, COVID-19 в этом регионе выявлен у одного 9-летнего мальчика, и он является гражданином королевства.

К настоящему времени общее число инфицированных коронавирусом в Таиланде превысило 2,1 тысячи, вылечились 674 человека, 23 умерли.

С 3 апреля в королевстве ввели комендантский час. Действовать полный запрет на выход из дома будет с 22:00 до 04:00.

Ранее власти Бангкока приняли решение о закрытии всех магазинов и уличной торговли готовой пищей в ночное время.

Также в Бангкоке закрывают все городские парки. В настоящее время на территории города уже прекратили работу вещевые рынки, торговые центры и магазины, кроме аптек, продуктовых супермаркетов и тех торговых точек, которые торгуют товарами первой необходимости.