В Таиланде ввели комендантский час

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В Таиланде с 3 апреля вводится комендантский час. Об этом заявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча, передает RT.

Действовать полный запрет на выход из дома будет с 22:00 до 04:00.

Ранее власти Бангкока приняли решение о закрытии всех магазинов и уличной торговли готовой пищей в ночное время.

Также в Бангкоке закрывают все городские парки. В настоящее время на территории города уже прекратили работу вещевые рынки, торговые центры и магазины, кроме аптек, продуктовых супермаркетов и тех торговых точек, которые торгуют товарами первой необходимости.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось.

В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.