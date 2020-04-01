В Бангкоке будут закрывать магазины на ночь из-за коронавируса

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Власти Бангкока приняли решение о закрытии всех магазинов и уличной торговли готовой пищей в ночное время. Ограничения действуют с 00:00 часов до 05:00 в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее распоряжение вступает в силу с полуночи четверга.

В частности, в городе будут закрыты круглосуточные магазины и уличные торговые точки, обычно работающие в ночные часы. Запрет на работу не распространяется на пункты общественного питания в аэропортах и больницах.

Также в Бангкоке закрывают все городские парки. В настоящее время на территории города уже прекратили работу вещевые рынки, торговые центры и магазины, кроме аптек, продуктовых супермаркетов и тех торговых точек, которые торгуют товарами первой необходимости.

На сегодняшний день в Таиланде зарегистрирован 1 771 случай заражения коронавирусом, из них 347 человек смогли побороть болезнь, 12 скончались.

Ранее стало известно, что более 900 человек заразилось COVID-19 в Швейцарии за сутки. Тем самым количество заболевших в стране увеличилось до 17 139 человек.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В Москве за последние сутки подтвердили 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице, по данным на 1 апреля, 1880 пациентов с COVID-19.