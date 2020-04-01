Более 900 человек заразилось коронавирусом в Швейцарии за сутки

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В Швейцарии количество случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 963, до 17 139 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное управление здравоохранения.

Число умерших увеличилось на 5 человек, до 378. Первый инфицированный был выявлен в Швейцарии 25 февраля.

В Израиле почти четверть трудоспособного населения потеряла работу из-за ограничений, которые ввели, чтобы избежать распространения коронавируса.

Наиболее сильный скачок был отмечен в середине марта. 17 марта на учет в качестве безработных встали 107 718 человек.

По данным ВОЗ, в мире заражено COVID-19 уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В Москве за последние сутки подтвердили 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице, по данным на 1 апреля, 1880 пациентов с COVID-19.

Среди новых заболевших 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет. Также заболевание подтвердили у 29 детей.