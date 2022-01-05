В столице Казахстана возобновился доступ к интернету

Фото: ТАСС/AP Photo/Vladimir Tretyakov

Доступ к проводному интернету, которого не было в Нур-Султане несколько часов, возобновился, сообщает ТАСС.

Отмечается, что, несмотря на это, мобильного интернета оператора "Билайн Казахстан" все еще нет.

Помехи в работе интернета начались около 17:00 по местному времени в среду, 5 января.

Сообщалось, что это было связано с беспорядками в республике, которые начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

В связи с данной ситуацией президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и в Алма-Ате. Позднее Токаев объявил режим ЧП в Алма-Атинской области и Нур-Султане. Затем был объявлен режим чрезвычайного положения и по всему Казахстану.