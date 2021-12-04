Горнолыжные курорты в Италии возобновили работу впервые после пандемии

Фото: TASS/AP

Горнолыжный сезон стартует в выходные на большинстве итальянских курортов, которые открылись впервые с начала эпидемии COVID-19, сообщает газета Il Messaggero.

Помимо снаряжения посетители обязаны взять с собой на трассы защитные маски. Уточняется, что их использование становится обязательным почти до самого спуска.

Кроме того, Минздрав Италии предпринял меры для того, чтобы не допустить массового скопления туристов, ограничив максимальную вместимость фуникулеров и закрытых подъемников до 80%.

Также во избежании скопления людей на курортах организована продажа ски-пассов (пропуск-абонемент на подъемники) онлайн.

Новой мерой станет COVID-сертификат green pass, который с 6 декабря в стране обретет усиленную форму, лишившись опции получить его после сдачи ПЦР-теста.

Отмечается, что катающиеся на сноуборде и горных лыжах смогут попасть на склоны с прежним базовым сертификатом, однако сходить в ресторан после катания будет возможно лишь при наличии варианта green pass, право на который дает только прививка или перенесенная болезнь.

Ранее стартовал горнолыжный сезон и в России. В Шерегеше запустили самую быструю в стране канатную дорогу в 2,2 километра, а в Сочи на "Красной поляне" спецтехника уже начала расчистку трасс, которые расположены выше 2 000 метров над уровнем моря. Открыли склоны и на курортах "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.