Горнолыжные курорты "Архыз" и "Эльбрус" откроются 4 декабря

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Горнолыжный сезон на курортах "Архыз" и "Эльбрус" начнется 4 декабря. Для отдыхающих станут доступны трассы разных уровней сложности и все нужные сервисы, сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".
"Архыз" в Карачаево-Черкесии начнет работу одновременно обоих склонов, Южного и Северного, а на "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии откроется зона катания от станции "Кругозор" до "Гарабаши".
На курорте "Архыз" откроются три длинные трассы, две из них – средней сложности. На Южном склоне – "Персеиды" длиной три километра, на Северном – "Кассиопея" (4,4 километра). Для начинающих на Северном склоне начнет работу "зеленая" трасса "Горизонт".
На курорте "Эльбрус" будут функционировать три трассы, по большей части повышенного уровня сложности: со станции "Мир" на высоте 3 500 метров к "Кругозору" идут "синяя" и "красная" трассы по 2 километра каждая. А на самой высокой станции, которая расположена на высоте 3 847 метров, будет доступна одна "красная" трасса длиной 1,2 километра.
"Конечно, будут работать сопутствующие сервисы: прокаты снаряжения, кафе и ремонт оборудования", – рассказал гендиректор компании Хасан Тимижев.
На курортах введен единый тариф "Промо": 1 500 рублей – взрослый и 950 рублей – детский, их можно приобрести онлайн.
Также зимой откроются учебный склон Saby Park для детей, прокат оборудования и специализированный магазин. Помимо этого, гости смогут воспользоваться 8 канатными дорогами, включая новую зону для новичков на Лунной поляне.
Ранее стало известно, что горнолыжный сезон на "Красной Поляне" в Сочи стартует 3 декабря, спецтехника уже начала расчистку трасс, которые расположены выше 2 000 метров над уровнем моря. В предстоящем сезоне гостям курорта будет доступно 30 километров трасс, 2 сноупарка, 8 зон для фрирайда и 13 современных подъемников.
В Москве открылся горнолыжный сезон
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