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13:59

Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" откроется 3 декабря

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Фото: depositphotos/irinabal18

Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" в Сочи стартует 3 декабря, спецтехника уже начала расчистку трасс, которые расположены выше 2 000 метров над уровнем моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу курорта.

"Курорт "Красная Поляна" традиционно первым в зимнем сезоне в горах Сочи откроет склоны горной долины "Цирк-2". В первый день сезона на курорте лыжникам и сноубордистам будут доступны трассы среднего уровня сложности и зеленая трасса для новичков "Первый снег", инструкторские службы и прокаты снаряжения", – говорится в материале.

В предстоящем сезоне гостям курорта будет доступно 30 километров трасс, два сноупарка, восемь зон для фрирайда и 13 современных подъемников. Также организаторы модернизировали систему искусственного оснежения.

"Установлено 20 новых снежных пушек и девять снежных ружей, что позволяет обеспечить плотную подложку для горнолыжных трасс, в том числе на нижних высотах", – добавили в пресс-службе.

Ранее генеральный директор "Красной Поляны" Андрей Круковский сообщил о решении увеличить инвестиционные средства с запланированных 5 миллиардов до 46 миллиардов рублей, которые будут направлены на развитие курорта. Деньги пойдут на реализацию восьми проектов: от возведения новых канатных дорог до горнолыжной школы-интерната. Кроме того, планируется установить и новые аттракционы.

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