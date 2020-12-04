В автомобиле наехавшего на людей в Германии мужчины обнаружили боевые патроны

17:24
Фото: AP Photo/Michael Probst
Полицейские нашли боевые патроны в авто мужчины, совершившего наезд на людей в немецком городе Трир. Об этом медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland заявили правоохранители.
Следователи еще не нашли у обвиняемого оружия, к которому могли бы подойти патроны, сообщил заместитель начальника полиции Трира Франц-Дитер Анкнер.
В связи с тем, что в автомобиле были найдены картонные коробки, пришлось подключить экспертов по взрывчатым веществам к обыску. Представители полиции уточнили, что по-прежнему нет указаний о сообщнике водителя.
По данным СМИ, после того как водитель совершил наезд на пешеходов, он закурил сигарету. Его задержали около машины. "Там он ждал полицейских, ухмыляясь", – сказал Анкнер. Задержанного 51-летнего гражданина считают одиночкой.
1 декабря автомобиль выехал на пешеходную зону в городе Трир в Германии. В результате происшествия погибли пять человек, еще 18 человек пострадали. Террористический след в наезде на пешеходов не найден.
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