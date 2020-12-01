Власти не нашли террористического следа в наезде на пешеходов в Трире

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Водитель автомобиля, который наехал на пешеходов в немецком городе Трир, был пьян. Об этом заявил глава городской прокуратуры Петер Фритцен.

"Он находился под воздействием алкоголя", – рассказал Фритцен журналистам, прямую трансляцию выступления ведет телеканал Welt. В крови задержанного обнаружили 1,4 промилле алкоголя.

"Указаний на то, что какую-либо роль играл террористический, политический или религиозный мотив, – нет. Возможно, у задержанного есть картина психического расстройства", – отметил глава прокуратуры.

Он сообщил, что, по предварительным данным, подозреваемый проходил психиатрическое освидетельствование. Правоохранительные органы проверяют эту информацию.

Согласно данным СМИ, в результате выезда машины на пешеходную зону погибли четыре человека, в том числе девятимесячный младенец.

Россиян среди пострадавших нет. В полиции подтвердили, что за рулем был 51-летний местный житель, гражданин Германии. Во время ареста он оказывал сопротивление. Бургомистр города заявил, что злоумышленник действовал в "приступе ярости".