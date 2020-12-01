Посольство РФ не располагает данными о пострадавших в Трире россиянах

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Посольство РФ в Германии не располагает сведениями о пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в западногерманском Трире россиянах. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Twitter.

"По информации правоохранительных органов ФРГ, сведений о российских гражданах среди пострадавших в результате данного инцидента нет. Посольство России в ФРГ и генеральное консульство России в Бонне находятся в тесном контакте с полицией и выясняют обстоятельства произошедшего", – отметили в дипмиссии.

Ранее автомобиль выехал на пешеходную зону в городе Трир в Германии. В результате происшествия два человека погибли, еще 15 человек пострадали.

Наехавший на пешеходов водитель уже задержан. Обер-бургомистр города Вольфрам Лайбе заявил, что он мог действовать умышленно и находиться в состоянии агрессии.

