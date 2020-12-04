В Италии за сутки умерло рекордное количество пациентов с COVID-19

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Фото: AP/Cecilia Fabiano/LaPresse
Жертвами коронавирусной инфекции в Италии за сутки стали 993 человека. Такие показатели стали рекордными с начала пандемии в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.
Общее число смертей из-за COVID-19 выросло до 58 038. За сутки в стране выздоровели 23 474 человека. Всего за весь период пандемии выздоровели более 846 тысяч человек.
За сутки в Италии зарегистрировали 23 225 случаев коронавирусной инфекции. Домашний режим соблюдают свыше 724 тысяч человек с коронавирусом, в больницах находятся 31,7 тысячи человек.
Всего в стране выявлено 1 664 829 случаев коронавирусной инфекции. Максимальный прирост был зафиксирован 13 ноября, тогда в стране выявили более 40 тысяч случаев коронавируса за день.
Ранее власти Молдавии приняли решение ввести режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. С 28 ноября в стране прекратилась работа ночных клубов, дискотек и караоке-баров. Заведения общественного питания перешли на сокращенный график.
Также временно под запрет попали научные конференции, спортивные соревнования и олимпиады с присутствием людей. Кроме того, закрылись театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры.
Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 63,9 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,488 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 2 402 949 случаев COVID-19. За весь период умерли 42 176 человек, выздоровели 1 888 752 человека.
Более 65 млн человек заразились коронавирусом в мире
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