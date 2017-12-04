Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро

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Российского сенатора Сулеймана Керимова подозревают во ввозе на территорию Франции от 500 до 750 миллионов евро. Такое предположение выдвинул прокурор Ниццы Жан-Мишель Претра.

"Целью операции было отмывание денег. Он забыл сообщить (налоговым органам – ред.) о миллионах евро, ввезенных во Францию. Речь идет не только о наличных деньгах: также были переводы с одного счета на другой", – заявил прокурор.

Претра утверждает, что существуют доказывающие наличие переводов документы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ. По словам прокурора, деньги шли на покупку недвижимости по низкой официальной стоимости, хотя реальные сделки заключались с высокими суммами.

Уточняется, что примерно десятку людей уже предъявили обвинения в рамках этого дела.

Российский сенатор Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Оттуда его доставили в полицейский участок. Керимов обвиняется в отмывании денег и неуплате налогов. В Кремле заявили, что намерены продолжить защищать интересы сенатора.

Впоследствии суд выпустил Керимова под залог в размере пяти миллионов евро. Кроме того, сенатору запретили покидать департамент Приморские Альпы.