Строить подземные бункеры в Сирии предложил американский конгрессмен

4 декабря, 12:06
Фото: ТАСС/Abdulmonam/PacificPress/Barcroft
Американский конгрессмен Брендан Бойл внес в конгресс США резолюцию, в которой предлагает рассмотреть строительство подземных укрепленных сооружений в Сирии, передает RT.
"Управление США по оказанию помощи иностранным государствам в случае стихийных бедствий должно провести оценку целесообразности строительства укреплённых подземных сооружений с целью защиты лиц, указанных в параграфе", – отмечается в документе.
Конгрессмена отметил, что за последние шесть лет в Сирии произошло свыше 400 атак на госпитали. Однако конгрессмен не назвал ответственных за атаки на гражданские объекты.
Также в резолюции указано, что Россия и Сирия якобы намеренно наносили удары по медикам, чтобы максимально увеличить число жертв. При этом фактов, которые подтверждали бы удары российских ВКС по данным объектам в документе нет.
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