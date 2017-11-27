В Минобороны опровергли нанесение ударов по деревне Аль-Шафах в Сирии

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Минобороны России опровергло информацию о том, что самолеты ВКС РФ якобы нанесли удары по деревне Аль-Шафах в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Сведения об этом ранее распространили некоторые зарубежные СМИ со ссылкой на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Великобритании.

"Самолеты ВКС России по населенному пункту Аль-Шафах в провинции Дейр-эз-Зор не применялись", − сообщили ТАСС

в российском военном ведомстве.

По словам представителей Минобороны, ВКС России в Сирии наносят удары лишь по объектам боевиков, расположенным вне населенных пунктов. "Информация о таких объектах перед нанесением ударов проверяется и подтверждается в режиме реального времени по нескольким каналам как с земли, так и беспилотными средствами объективного контроля", − подчеркнули в министерстве.

В Минобороны также заявили, что информация об ударах по деревне Аль-Шафах является "очередной фальшивкой".

26 ноября шесть российских дальних бомбардировщиков поразили опорные пункты и крупные скопления террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии, в долине реки Евфрат. Уничтожение намеченных целей зафиксировали средства объективного контроля.