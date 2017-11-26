Дальние бомбардировщики ВКС РФ поразили опорные пункты боевиков в Сирии

26 ноября, 19:17
Снимок с видео: ТАСС/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористической группировки "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как передает РИА Новости, шесть бомбардировщиков поднялись в воздух с аэродрома на территории России, а по прибытию в Сирию поразили опорные пункты и крупные группы боевиков в долине реки Евфрат. В Минобороны подчеркнули, что уничтожение намеченных целей было зафиксировано средствами объективного контроля.
Также отмечается, что в ходе операции прикрытие дальних бомбардировщиков обеспечили российские истребители Су-30СМ и Су-35С. Они базируются на аэродроме Хмеймим в Сирии.
В Минобороны напомнили, что дальняя авиация РФ наносит удары по позициям террористов уже четвертый день подряд. По информации ведомства, ожидается, что уже вскоре армия окончательно освободит западный берег Евфрата, что приведет к полному разгрому ИГ на востоке Сирии.
Ранее сообщалось, что за неделю ВКС России уничтожили более 1320 объектов боевиков в Сирии. Российская авиация совершила в общей сложности примерно 530 боевых вылетов. На настоящий момент от террористов удалось освободить уже 98 процентов сирийской территории.
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