ВКС РФ за неделю уничтожили более 1300 объектов боевиков в Сирии

Фото: ТАСС/снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ

ВКС России уничтожили свыше 1320 объектов международных террористических группировок.

Всего российская авиация в Сирии совершила около 530 боевых вылетов за это время. 98 процентов сирийской территории освободили от боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства". Об этом говорится в инфографике в газете Минобороны "Красная Звезда".

23 ноября стало известно, что российские ВКС нанесли групповой удар по объектам террористов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и уничтожили их опорные пункты.

Минобороны РФ спрогнозировало скорую победу над ИГ в Сирии. В ведомстве заявили, что благодаря захвату западного берега Евфрата правительственными войсками Сирии в ближайшее время операцию по уничтожению ИГ можно будет закончить.