ВКС РФ за неделю уничтожили более 1300 объектов боевиков в Сирии

24 ноября, 10:40
Фото: ТАСС/снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ
ВКС России уничтожили свыше 1320 объектов международных террористических группировок.
Всего российская авиация в Сирии совершила около 530 боевых вылетов за это время. 98 процентов сирийской территории освободили от боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства". Об этом говорится в инфографике в газете Минобороны "Красная Звезда".
23 ноября стало известно, что российские ВКС нанесли групповой удар по объектам террористов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и уничтожили их опорные пункты.
Минобороны РФ спрогнозировало скорую победу над ИГ в Сирии. В ведомстве заявили, что благодаря захвату западного берега Евфрата правительственными войсками Сирии в ближайшее время операцию по уничтожению ИГ можно будет закончить.
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