Путин заявил о завершении боевых действий в Сирии

22 ноября, 17:15
Фото: ТАСС/Александр Елистратов
Масштабные боевые действия против террористов в Сирии завершаются, заявил Владимир Путин на открытии трехсторонней встречи РФ, Турции и Ирана.
По словам президента, благодаря усилиям этих стран удалось "предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы", сообщает ТАСС.
Накануне Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого была затронута тема урегулирования конфликта в Сирии. В частности, Путин выразил готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в арабской республике.
Также президент РФ рассказал Трампу о состоявшихся переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом.
Об ответственности России за помощь Сирии заявили в Госдепе США. Представитель госдепартамента Хезер Науэрт прокомментировала опубликованную в СМИ фотографию, где Путин обнимается с Асадом.
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