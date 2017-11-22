Путин заявил о завершении боевых действий в Сирии

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Масштабные боевые действия против террористов в Сирии завершаются, заявил Владимир Путин на открытии трехсторонней встречи РФ, Турции и Ирана.

По словам президента, благодаря усилиям этих стран удалось "предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы", сообщает ТАСС.

Накануне Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого была затронута тема урегулирования конфликта в Сирии. В частности, Путин выразил готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в арабской республике.

Также президент РФ рассказал Трампу о состоявшихся переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом.

Об ответственности России за помощь Сирии заявили в Госдепе США. Представитель госдепартамента Хезер Науэрт прокомментировала опубликованную в СМИ фотографию, где Путин обнимается с Асадом.