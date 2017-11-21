Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Трампа

21 ноября, 21:39
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили процесс политического урегулирования конфликта в Сирии. Российский лидер выразил готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в арабской республике.
Также Путин рассказал Трампу о состоявшихся накануне переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом. Лидеры обменялись мнениями о предстоящих 22 ноября трехсторонних переговорах с участием президентов РФ, Ирана и Турции, сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, была затронута тема Украины. Как отметил Путин, регулирование конфликта на востоке страны невозможно без полного выполнения Минских соглашений. Лидеры обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в Афганистане, а также иранскую ядерную сделку.
Ранее сообщалось, что состоявшийся между президентами РФ и США телефонный разговор длился около часа.
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