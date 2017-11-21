Путин провел телефонные переговоры с Трампом

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин переговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Разговор продолжался около часа.

Главы государств затронули темы Сирии, Ирана, Афганистана, КНДР и Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

Путину и Трампу не удалось провести переговоры на саммите АТЭС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США предложили место и время встречи двух лидеров, которое было удобно только им.

Российский сенатор Алексей Пушков обвинил администрацию США в срыве переговоров.