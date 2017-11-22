Россия несет ответственность за помощь Сирии – Госдеп

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США заявили, что Россия несет ответственность за попытки помочь Сирии. Такой вывод представитель госдепартамента Хезер Науэрт сделала на основании совместной фотографии Владимира Путина и Башара Асада.

"Я думаю, все видели фотографию, как Путин обнимает Асада (во время встречи в Сочи 20 ноября). И вы знаете, как мы относимся к атакам с применением химического оружия. Я думаю, эта фотография свидетельствует о том, что Россия несет определенную ответственность за попытки помочь Сирии", - цитирует РИА Новости слова Хезер Науэрт.

Кроме этого, она заявила, что Россия ответственна за оказание давления на сирийское правительство с тем, чтобы подобные атаки больше не повторялись.

Представитель госдепартамента также подчеркнула, что США поддерживают женевские переговоры по Сирии.