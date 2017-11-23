Минобороны РФ прогнозирует скорую победу над ИГ в Сирии

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Западный берег Евфрата будет захвачен правительственными войсками Сирии в ближайшее время, что позволит завершить операцию по уничтожению "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация) на востоке страны, заявили в Минобороны России.

Военнослужащие Сирии при поддержке ВКС России продолжают вести успешное наступление вдоль реки после освобождения от боевиков ИГИЛ Абу-Камаля. В освобожденном населенном пункте налаживается мирная жизнь, также как и в городе Меядин.

"Генералом Сухелом организована доставка в город медикаментов, воды и продуктов питания. Подразделения под его командованием принимают активное участие в разминировании освобожденных городов", – цитирует сообщение военного ведомства "Российская газета".

Ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" в результате начатой против нее военной кампании лишилась 95% процентов территории в Ираке и Сирии, из подконтрольных ей с 2014 года. Освобождение Абу-Камаля стало одной из ключевых побед над боевиками.

22 ноября саммите "тройки" – России, Турции и Ирана – продолжили формировать платформу для завершения мирного процесса в Сирии. Речь шла о расширении деэскалации на территории страны и созыве Конгресса национального диалога.