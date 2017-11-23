Сирийская оппозиция прокомментировала заявление России, Ирана и Турции

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Глава "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль прокомментировал совместное заявление президентов России, Ирана и Турции по итогам саммита в Сочи. По его словам, оно заложило практическую основу для начала политического процесса в Сирии.

Он отметил важность встречи и принятого там решения. Как сообщил Джамиль, "заявление даст новый импульс женевскому процессу".

"Я думаю, те экстремистские (оппозиционные) силы, которые не поняли соотношения сил, не поедут, – цитирует Джамиля РИА Новости. – И пусть не едут, они будут в изоляции".

22 ноября в Сочи состоялся саммит "тройки" (президентов России, Ирана и Турции) по Сирии. Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган приняли совместное заявление, в котором призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии. Они также подтвердили продолжение сотрудничества в борьбе с террористами и поддержали широкий межсирийский диалог.

Кроме того, президенты Турции и Ирана высказались российскую инициативу – за созыв Конгресса национального диалога. Участвовать в нем должны широкие слои сирийского общества. Мероприятие может состояться в Сочи, его организацией займутся МИДы, спецслужбы и военные ведомства стран.