Владимир Путин предложил разработать комплексную программу возрождения Сирии

Фото:ТАСС/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Турции и Ирана в Сочи предложил разработать комплексную программу возрождения Сирии.
"По боевикам в Сирии нанесен решающий удар и появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне", − сказал он.
Российский лидер отметил, что в настоящий момент режим прекращения боевых действий в Сирии соблюдается, зоны деэскалации функционируют и "сотни тысяч беженцев возвращаются к своим очагам".
Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, заявил, что основа террористической организации "Исламское государства" (запрещена в России) разрушена, а остальные группировки близки к распаду, но нужно продолжать борьбу.
Ранее в ходе трехсторонней встречи Владимир Путин заявил, что масштабные боевые действия против террористов в Сирии завершаются. По словам президента, благодаря усилиям этих стран удалось "предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы", сообщает ТАСС.
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