Эксперт оценил роль России в урегулировании сирийского конфликта

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Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков оценил роль России в урегулировании сирийского конфликта.

"Россия сыграла главную и абсолютно решающую роль. Помощь поставками вооружения, военной техники, помощь огромным количеством советников. Именно российские офицеры воссоздали сирийскую армию после событий 2012 и 2013 годов", — считает он, передает RT.

По мнению Сивкова, если бы Россия не вмешалась в конфликт, то сирийского государства уже бы не существовало.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и Сирии Владимир Путин и Башар Асад согласились с тем, что военная операции в Сирии близится к завершению. Президент России отметил, что за это время были достигнуты большие успехи как на поле сражения, так и в политике. Многие районы Сирии освободили от террористов, туда смогли вернуться сирийцы, которые покинули их ранее.