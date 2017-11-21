Почти 98% территории Сирии перешло под контроль правительственных войск – Путин

21 ноября, 14:23
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Почти 98 процентов территории Сирии перешло под контроль правительственных войск, а очагов сопротивления террористов становится все меньше. Об этом сообщил Владимир Путин во время встречи с президентом Чехии Милошем Земаном в Сочи 21 ноября.
"Вы правы, действительно, под контролем правительственных войск в Сирии находится уже сегодня более 98 процентов территории", – цитирует слова Путина ТАСС. "Очаги сопротивления еще имеются, но они быстро тают под ударами наших Военно-космических сил и сирийских союзников", – отметил президент России.
Ранее в рамках переговоров в Сочи Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада лидеры заявили, что военная операции в Сирии близится к завершению, и теперь можно перейти к политическим процессам. При этом Владимир Путин подчеркнул, что проблема терроризма имеет глобальный характер и до полной победы над ним еще далеко. Также стало известно, что в ходе переговоров Асад подарил российскому коллеге картину.
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