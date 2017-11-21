Военная операция в Сирии завершается – Путин

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Президенты РФ и Сирии Владимир Путин и Башар Асад согласились с тем, что военная операции в Сирии близится к завершению. Теперь нужно перейти к политическим процессам, считают они.

По словам российского лидера, проблема терроризма имеет глобальный характер и до полной победы над ним еще далеко. Но операция в Сирии действительно заканчивается, сказал Путин. "Думаю, теперь самое главное, конечно, перейти к политическим процессам, и с удовлетворением отмечаю Вашу готовность работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования", – приводятся его слова стенограмме на сайте Кремля.

Президент России отметил, что за это время были достигнуты большие успехи как на поле сражения, так и в политике. Многие районы Сирии освободили от террористов, туда смогли вернуться сирийцы, которые покинули их ранее. "Надо признать, что эта операция позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии", – добавил Путин.

Его переговоры с Башаром Асадом состоялись 20 ноября. Президент Сирии посетил Россию с рабочим визитом.