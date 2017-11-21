Президент Сирии Асад подарил Путину в Сочи картину

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Президент Сирии Башар Асад подарил российскому лидеру Владимиру Путину на встрече в Сочи картину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Что на ней изображено, он не уточнил.
Песков заявил, что переговоры Путина и Асада длились почти три часа. Они общались и с глазу на глаз, и в узком составе, сообщает "Интерфакс".
Президент Сирии посетил Россию с рабочим визитом 20 ноября. Путин и Асад согласились с тем, что военная операции в Сирии близится к завершению. Теперь нужно перейти к политическим процессам, считают они.
Путин отметил, что за это время были достигнуты большие успехи как на поле сражения, так и в политике. Многие районы Сирии освободили от террористов, туда смогли вернуться сирийцы, покинувшие их ранее. Российский лидер считает, что благодаря этой операции стало возможно продвижение политического урегулирования в Сирии.
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