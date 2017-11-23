Российские ВКС уничтожили опорные пункты террористов в Сирии

Фото: ТАСС/Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Дальние бомбардировщики Ту22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам террористов ИГ (запрещенная в РФ организация) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники террористов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Двадцать третьего ноября 2017 года дальние бомбардировщики Ту22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и преодолев расстояние более двух тысяч километров, самолеты поразили опорные пункты террористов в окрестностях населенного пункта Эль-Катья", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ спрогнозировало скорую победу над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии. Этому поспособствует захват западного берега Евфрата правительственными войсками.

ИГ, в результате начатой против нее военной кампании, лишилась 95 процентов территории в Ираке и Сирии из подконтрольных ей с 2014 года. Освобождение Абу-Камаля стало одной из ключевых побед над боевиками.