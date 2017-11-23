Российские ВКС уничтожили опорные пункты террористов в Сирии

23 ноября, 18:16
Фото: ТАСС/Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ
Дальние бомбардировщики Ту22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам террористов ИГ (запрещенная в РФ организация) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники террористов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Двадцать третьего ноября 2017 года дальние бомбардировщики Ту22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и преодолев расстояние более двух тысяч километров, самолеты поразили опорные пункты террористов в окрестностях населенного пункта Эль-Катья", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ спрогнозировало скорую победу над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии. Этому поспособствует захват западного берега Евфрата правительственными войсками.
ИГ, в результате начатой против нее военной кампании, лишилась 95 процентов территории в Ираке и Сирии из подконтрольных ей с 2014 года. Освобождение Абу-Камаля стало одной из ключевых побед над боевиками.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: