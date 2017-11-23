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Россия может сократить военную группировку в Сирии, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Наверное будет", – сказал он, отвечая на вопрос будет ли сокращена военная группировка на фоне последних событий, сообщает ТАСС.

Ранее Минобороны РФ спрогнозировал скорую победу над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии. Этому поспособствует захват западного берега Евфрата правительственными войсками.

ИГ, в результате начатой против нее военной кампании, лишилась 95 процентов территории в Ираке и Сирии из подконтрольных ей с 2014 года. Освобождение Абу-Камаля стало одной из ключевых побед над боевиками.

22 ноября на трехстороннем саммите с участием глав России, Турции и Ирана было предложено сформировать платформу для завершения мирного процесса в Сирии. Речь шла о расширении деэскалации на территории страны и созыве Конгресса национального диалога.