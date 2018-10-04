Спецслужбы США задержали подозреваемого в отправке яда Трампу

04 октября 2018, 09:25
Фото: AP/Davis County Sheriff's Office
Сотрудники ФБР задержали подозреваемого в отправке писем с ядом в Белый дом и Пентагон. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету Salt Lake City Tribune.
Предполагаемый преступник был задержан в американском городе Логан (штат Юта).
"Можем подтвердить, что ФБР и правоохранительные органы проводят операцию. К настоящему моменту это все, что мы можем сообщить", – сказали в офисе шерифа.
Позже стало известно имя предполагаемого отправителя писем. Мужчину зовут Уильям Клайд Аллен III, пишет Reuters.
2 октября Секретная служба США заявила о перехвате писем с ядом. Они предназначались президенту США Дональду Трампу, министру обороны Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морскими операциями адмиралу Джону Ричардсону.
В ФБР выяснили, что в подозрительных конвертах был не рицин, а касторовые бобы.
"Согласно нашему предварительному анализу, это вещество было касторовыми семенами, из которого получают рицин. ФБР еще не закончило расследование",– написала на своей странице в Twitter официальный представитель американского министерства обороны Дана Уайт.
Ранее средний сын американского президента Трампа Эрик заявил, что ему и членам его семьи угрожают. По его словам, он получил по почте послание с неизвестным порошком. Почтовые отправления были адресованы всем членам его семьи. Посылка была вскрыта его женой, которую госпитализировали в качестве меры предосторожности. Содержимое конверта оказалось безопасным.
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