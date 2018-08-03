Средний сын Трампа сообщил об угрозах ему и его семье

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Средний сын американского президента Дональда Трампа Эрик заявил, что ему и членам его семьи угрожают. По его словам, он получил по почте послание с неизвестным порошком. Он отметил, что почтовые отправления были адресованы всем членам его семьи, передает ТАСС.

"Мы все получили дома (по почте) белый порошок", – сказал Эрик Трамп телеканалу Fox News

В феврале сын президента Дональд Трамп-младший заявил, что конверт с подозрительным порошком ему отправили по почте оппоненты. Посылку вскрыла его жена, ее госпитализировали в качестве меры предосторожности. Содержимое конверта оказалось безопасным.

Ранее сообщалось, что письмо с белым порошком и угрозами получила посол США в Канаде Келли Крафт. Пакет пришел 14 июня. Экспертиза показала, что содержимое конверта оказалось безопасным. Отправитель в письме угрожал убить Крафт, если она не покинет свой пост. В послании были и угрозы в адрес Дональда Трампа.