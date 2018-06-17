Посол США в Канаде получила письмо с подозрительным порошком и угрозами

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Посол США в Канаде Келли Крафт получила письмо с белым порошком и угрозами. Пакет пришел 14 июня. Экспертиза показала, что содержимое конверта оказалось безопасным, сообщает телеканал CTV.

Отправитель в письме угрожал убить Крафт, если она не покинет свой пост. В послании были и угрозы в адрес президента США Дональда Трампа. Канадские и штатовские правоохранители начали расследование инцидента.

Отношения между Канадой и США стали более напряженными после того, как Вашингтон ввел пошлины на сталь и алюминий. Северный сосед Штатов попал в список государств, которые должны платить новые сборы.

При этом президент США Трамп открыто критиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обвиняя его в "несправедливых" торговых барьерах против США.

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