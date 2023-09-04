Погода в районе проведения Burning Man может нормализоваться 4 сентября

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Организаторы фестиваля Burning Man рассчитывают, что погода в пустыне штата Невада нормализуется уже 4 сентября и эвакуация людей не потребуется. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы полагаем, что прибегать к эвакуации площадки не придется. Однако из-за погодных условий мы поддерживаем высокую степень готовности", – говорится в заявлении организаторов.

В импровизированном городе Блэк Рок Сити, где проходит фестиваль, продолжают дежурить службы спасения. Для гостей организованы пункты для зарядки мобильных устройств и с доступом в интернет.

Традиционное сожжение гигантской фигуры человека, которым завершается Burning Man, было решено перенести на вечер 4 сентября.

Накануне стало известно, что более 70 тысяч участников Burning Man застряли в пустыне из-за проливных дождей. Из-за осадков землю размыло, грязь местами достигает высоты колена. Известно как минимум об одном погибшем.

В настоящее время въезд и выезд с территории фестиваля запрещен. Организаторы обратились к гостям с просьбой беречь еду, воду и топливо.



Тысячи людей застряли на фестивале Burning Man в США