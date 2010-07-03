Пентагон выделил деньги на стену у границы с Мексикой

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Пентагон выделил 3,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе США и Мексики. Такое решение принял глава ведомства Марк Эспер, передает телеканал CBS.

По данным американских СМИ, 50% этой суммы Пентагон получит, урезав расходы на строительство за рубежом. Еще 1,8 миллиарда долларов поступят на строительство стены благодаря тому, что ведомство сократит финансирование ряда других проектов на территории Штатов. Как уточняет CBS, на эти деньги американские власти планируют возвести около 175 миль, или чуть более 280 километров, заграждений.

Строительство заграждений и стены на границе с Мексикой входило в число предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Пентагон уже выделил 2,5 миллиарда долларов на эти цели. Тогда решение американского военного ведомства оспорили в судах, но Верховный суд страны в итоге разрешил строить стену на средства оборонного бюджета.

Ранее Трамп подтвердил намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если она не будет бороться с прибывающими мигрантами. После заявлений президента в США подорожали авокадо.

В феврале глава Белого дома потребовал от парламента выделить более пяти миллиардов долларов на строительство стены. Против выступили демократы, которые считают такие затраты необоснованными.