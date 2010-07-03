Пентагон выделил деньги на стену у границы с Мексикой

11:31
11:31
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/BrandonSeidel
Пентагон выделил 3,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе США и Мексики. Такое решение принял глава ведомства Марк Эспер, передает телеканал CBS.
По данным американских СМИ, 50% этой суммы Пентагон получит, урезав расходы на строительство за рубежом. Еще 1,8 миллиарда долларов поступят на строительство стены благодаря тому, что ведомство сократит финансирование ряда других проектов на территории Штатов. Как уточняет CBS, на эти деньги американские власти планируют возвести около 175 миль, или чуть более 280 километров, заграждений.
Строительство заграждений и стены на границе с Мексикой входило в число предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Пентагон уже выделил 2,5 миллиарда долларов на эти цели. Тогда решение американского военного ведомства оспорили в судах, но Верховный суд страны в итоге разрешил строить стену на средства оборонного бюджета.
Ранее Трамп подтвердил намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если она не будет бороться с прибывающими мигрантами. После заявлений президента в США подорожали авокадо.
В феврале глава Белого дома потребовал от парламента выделить более пяти миллиардов долларов на строительство стены. Против выступили демократы, которые считают такие затраты необоснованными.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: