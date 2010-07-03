После заявлений Трампа в США подорожали авокадо

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Авокадо в США подорожали на треть. Цена зеленого фрукта возросла после заявлений президента США о готовности закрыть границу с Мексикой, пишет "Российская газета".

За один день цена сорта Хасс подскочила до 20 долларов за 10-килограммовый ящик. По словам экспертов, если Дональд Трамп выполнит угрозу, то стоимость фрукта еще может вырасти в два или в три раза.

США закупает в Мексике около 80% авокадо. В последнее время данный фрукт набирает все большую популярность среди американцев. Из него делают традиционный соус гуакамоле, добавляют в салаты и тосты.

Ранее американский лидер подтвердил намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если она не будет бороться с прибывающими мигрантами.